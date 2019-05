500 år gamle bøker til Ørsta

De to første norske trykte bøkene, som er 500 år gamle, skal nå hentes opp og utpå en liten turné. Bøkene skal bli transponert i en spesialbygd koffert når de skal fraktes til fremvisninger i Ørsta, Rana, Sarpsborg og Bergen. Nynorsk kultursentrum i Ørsta får besøk onsdag 28. august. – Så vidt vi kjenner til har ikke bøkene vært utenfor granittveggene her på Solli plass i Oslo siden de kom hit for mer enn hundre år siden, sier avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Hege Stensrud Høsøien. De to bøkene er «Missale Nidrosiense» og «Breviarium Nidrosiense», og ble trykket i 1519. De blir til daglig oppbevart dypt under bakken – i et svært så regulert klima. Men ved hjelp av den spesielle kofferten, som sikrer bøkene mot temperatursvingninger, får flere ta en titt.