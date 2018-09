50 år siden tvangsflyttingen

Femti år er gått siden myndighetene vedtok at 270 øyboere på det gamle fiskeværet Bjørnsund skulle flyttes til fastlandet. Et fiskersamfunn som hadde eksistert ved inngangen av Hustadvika siden 1400-tallet ble revet opp. I dag er det etterkommerne etter de som ble tvangsflyttet som fyller husene sommerstid. Se video her: