5 pasienter innlagt med korona

Sykehusene i Ålesund, Volda og Molde har alle en pasient hver som er innlagt med koronasmitte. Kristiansund har to pasienter som behandles for koronavirus. Det er status onsdag klokka 11.30, opplyser Helse Møre og Romsdal. Dette er to færre enn i går.