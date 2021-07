49 nye smittede i Ørsta og Volda

I Ørsta og Volda er det meldt om til sammen 49 nye smittetilfeller. Dermed er det nå registrert 69 smittede personer i de to kommunene.

Selv om teststasjonen nå blir bemannet opp, fører så mange smittede på en gang til store utfordringer i arbeidet med smittesporing, skriver de to kommunene i en felles pressemelding torsdag ettermiddag.

Folk blir oppfordret til å ta ansvar og gjøre det de kan for å redusere risikoen for at smitten sprer seg enda mer de kommende dagene og i helga.



Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkeforbud og forbud mot å samles med virkning for inn til 14 dager framover, er budskapet fra de to kommuene.