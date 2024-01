49-åring varetektsfengsla

Ein mann er varetektsfengsla, sikta for å ha tatt på kjønnsorganet til ei kvinne utan samtykke. I rettsslutninga frå Møre og Romsdal tingrett heiter det at kvinna var bevisstlaus eller i ein bevisstlausliknande situasjon. 49-åringen hadde amfetamin på seg då han vart tatt av politiet. Mannen er også sikta for å ha tvunge til seg seksuell omgang med andre kvinner. Retten meiner mannen må fengslast fordi det er fare for gjentaking.