478 færre ledige

Ved utgangen av februar 2021 er det registrert 4.175 heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noko som utgjer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 1.253 fleire enn på same tid i fjor, men 478 færre enn i januar i år. Det er også 2.909 delvis ledige i fylket, ei auke på 1. 560 det siste året. – Det er vanleg at arbeidsløysa går ned frå januar og utover vinteren og våren, men når vi korrigerer for desse normale sesongvariasjonane ser vi at nedgangen no er høgare enn vanleg. Dette tar vi som eit teikn på at arbeidsmarknaden er i betring, seier direktør i Nav, Stein Veland.