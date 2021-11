46 smitta i Ålesund

Ålesund kommune melder at det kom 46 nye smittetilfelle onsdag. Over halvparten av smittetilfella er vaksinerte. To har fått påvist smitte etter reise, elles er smittevegen kjend for dei aller fleste. 17 av personane er under 18 år, medan 28 er mellom 18 og 65. Berre ein person er over 65 år. Kommuneoverlege Olav Mestad seier at dei som får stadfesta smitte med PCR- test, ikkje skal ta fleire testar. Er du smitta, skal du følge reglane for isolering, seier han. Kommunen ser at mange testar seg unødvendig ofte.