46 mister jobben i Aibel i Kristiansund

I dag er det rundt 85 personer tilknyttet Kristiansund-kontoret. Selskapet har funnet annet arbeid til 39 personer i andre prosjekter offshore og ved landanlegg, men 46 personer blir overtallige.

Tillitsvalgt Aibel, Yngve Sjølset, sier de har vært klar over situasjonen en god stund, men det er likevel ingen behagelig beskjed å få. Foto: Roar Halten / NRK

– De ansatte reagerer som de fleste andre, med litt frustrasjon, litt sinne, enkelte tar det litt mer med ro og det er på grunn av det fantastiske arbeidsmiljøet vi har her. Det er litt galgenhumor og folk tar det utrolig fint, sier tillitsvalgt Aibel, Yngve Sjølset, til NRK.

– Vi har vært klar over situasjonen med tanke på markedet en god stund, men det er uansett ikke noe som er behagelig å ta innover seg, sier han.

Konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen, opplyser i en pressemelding at dette er en tung melding å gi, men den er enda tyngre å ta imot for de ansatte i Kristiansund.

– For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier han.

– Alvorlig for Kristiansund

31. august ble det annonsert at Aker Solutions hadde fått tildelt rammekontrakten for Draugen og Nyhamna. Bedriftsutvalget hadde møte i går og da ble det bestemt at driften av prosjektkontoret i Kristiansund måtte avvikles, og de ansatte med informert om situasjonen i dag.

Varaordfører Ragnhild Helseth (V) i Kristiansund sier det er svært leit at Aibel forsvinner fra byen.

Varaordfører Ragnhild Helseth (V) i Kristiansund sier det er svært leit at Aibel forsvinner fra byen. Foto: Trond Vestre

– Dette er alvorlig. Det er først og fremst alvorlig for dem som mister jobben, men også for Kristiansund som by. Aibel har vært en kompetansearbeidsplass med mange ingeniører. Jeg synes det er synd at Aibel velger å ikke ha et prosjektkontor i byen, sier Helseth, til NRK.

NAV lokalt skal være varslet og ifølge Tollefsen vil de kontakte andre bedrifter i regionen for å gjøre dem oppmerksomme på at vi nå dessverre er i en situasjon der flinke folk i Aibel er på jakt etter jobb.

– Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde en oppdragsmengde som sikrer sysselsetting på alle våre kontorer. Men i et sterkt konkurransepreget marked er vi nødt til å ta konsekvensen av endret oppdragsmengde for å opprettholde selskapets konkurransekraft, sier konsernsjef Mads Andersen, i pressemeldingen.

Kristiansund-kontoret vil være i drift fram til avslutningen av den eksisterende Draugen-kontrakten ved utgangen av mars.