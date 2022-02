44 millionar for Bjørke og Viddal

Volda kommune skal betale 44 millionar kroner til Ørsta som erstatning for tapte inntekter frå Bjørke og Viddal. Det skriv Møre-Nytt. Dei to bygdene bytte kommune frå 1. januar 2020, som ein del av kommunereforma. No har skjønsnemnda bestemt av Ørsta skal få dekka inntektene dei ville fått frå Bjørke og Viddal i åtte år. Volda kommune vurderer å anke saka, opplyser ordførar Sølvi Dimmen til Møre-Nytt.