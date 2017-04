RØDE KORS: Tore Nedregaard er daglig leder i Røde Kors Møre og Romsdal. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Påskeferien betyr fri og skiaktivitet for mange nordmenn. Og når mange spenner på seg skiene til samme tid, øker også antallet ulykker i fjellet.

Røde Kors er blant dem som passer på at skadde skikjørere får nødvendig behandling, og denne påska har det gått relativt rolig for seg for daglig leder i Røde Kors Møre og Romsdal, Tore Nedregaard, og hans mannskaper.

– Rapportene vi har fått inn tyder på at dette har vært en rolig påske. Vi har hatt 43 ulike skader i alpinanleggene, men det er ikke noe som tyder på at det har vært noe annet enn hendige uhell. Det må man regne med når det er mye folk i fjellet og folk er ute på tur, mener han.

– Må forberede seg godt

Påskeuka har likevel vært preget av et par alvorlige ulykker. Søndag 9. april falt en 22 år gammel kvinne fra fjellet Litlskjorta og omkom. Tirsdag for en uke siden ble to personer tatt av et skred i Ørsta, men ingen ble skadet.

– Selv om det har skjedd dramatiske ting, så har folk likevel beveget seg i terreng der man burde være forsiktig, forteller Nedregaard.

– Det er viktig å forberede seg godt. Vi er svært opptatt av at man vet hvor man går og hva man må ha med seg. Vår erfaring er likevel at folk stort sett har gjort nettopp det denne påska, legger han til.

Mer problem med turister

PÅSKEFØRE: Mange drar dit det finnes snø for å få den ekte påskefølelsen. Foto: Christian Strand / DNT

Påska kom sent i år og det har derfor vært mindre snø i fjellet en vanlig. Det har også begrenset utfarten noe.

– Totalt sett har det vært litt mindre. De siste dagene har det vært brukbart vær, og da har det vært god utfart på de stedene der folk ønsker å boltre seg i løypene, sier Nedregaard.

Det har blitt stadig mer populært å gå toppturer på ski, men Røde Kors opplever ikke at det er et økt skadeomfang som følge av det. Det går lang tid mellom de mest dramatiske episodene.

– Ja, heldigvis. Vi er mer utsatt på sommerstid, når turister som ikke er kjent i området går tur. Røde Kors har lite utfordringer med toppturfolket, forteller den daglige lederen.