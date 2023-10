412 politimeldt for ruskøyring

Til og med september i år har 412 personar blitt meldt for ruspåverka køyring i Møre og Romsdal. Det er litt fleire enn dei 404 som blei meldt i same periode i fjor. Det viser tal frå organisasjonen Rusfri Trafikk.

Dei vektlegg at ei auke i talet på saker som blir meldt, ikkje reflekterer den faktiske førekomsten av rusrelatert køyring.

– Det er 412 for mange, men dette er heldigvis talet på dei UP fekk stoppa i tide. Utfordringa ligg i alle dei som ikkje blei stoppa. Kvar av dei er ei potensiell trafikkulykke som ventar på å skje, seier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.