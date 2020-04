40 arbeidsplasser i Kristiansund

Et enstemmig fylkesting gikk i ettermiddag inn for å etablere 40 fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund. Disse skal etableres i tilknytning til den planlagte Campus i Kristiansund. I sin orientering presiserte fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik at det er snakk om å flytte noen få arbeidsplasser, og at ingen skal kunne tvinges til å flytte. Torgeir Dahl fra Høyre som også er ordfører i Molde, gikk kraftig ut mot saken i fylkesutvalget. Han mente at presiseringa fra fylkeskommunedirektøren ga saken et nytt innhold. Dahl snudde og stemte for forslaget