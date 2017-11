4 av 5 har fått unødvendige gaver

Et stort flertall av befolkningen sier de får presanger de ikke trenger, og en av fem opplever dette hvert år. To av tre vil ha alternative julegaver. Undersøkelsen er gjort av Opinion for Kirkens Nødhjelp. – Når så mange får noe de ikke trenger, tenker vi at vi har en løsning på dette med symbolske eller alternative gaver. Disse utgjør en virkelig forskjell for personer som faktisk trenger det, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.