3,7 millioner til Møre og Romsdal

Fylkeskommunene får til sammen 100 millioner kroner i skjønnsmidler fra regjeringen. Mange videregående skoler har hatt ekstrautgifter under koronapandemien, og pengene fordeles etter hvor mye smitte hvert fylke har hatt. Møre og Romsdal får 3,7 millioner kroner.

– Nå oppfordrer jeg fylkespolitikerne til å prioritere skolene. Vi har oppfordret til at det må settes inn vikarer der det trengs, men dessverre har vi sett at altfor mange har holdt igjen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre.