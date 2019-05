3,5 millionar til friluftsliv

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 3, 5 millionar kroner til anlegg og aktivitetar i heile fylket. – Det å få fleire til å gå meir på tur, er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for ei betre folkehelse, seier rådgivar for friluftsliv, Petter Jenset. Molde og Romsdals Turistforening er blant dei som har blitt tildelt mest for ulike friluftslivsaktivitetar. Du kan sjå heile lista her.