39 nye KrF-medlemmer

KrF har fått over 1000 nye medlemmar sidan Knut Arild Hareide sist helg signaliserte at han vil innleie regjeringssonderingar med Ap og Sp. Av dei nye medlemmane er 39 frå Møre og Romsdal, opplyser fylkessekretær Rolf Harald Endal til NRK. Tala for utmeldingar i Møre og Romsdal er ikkje klare enno, men frå 1. september og fram til sist fredag hadde 13 personar meldt seg ut. – Vi er alltid glade for nye innmeldingar, på same måte som vi aldri gler oss over dei vi mistar, seier Endal.