38.-plass til Solemdal

Synnøve Solemdal frå Tingvoll IL hamna på ein 38.-plass under sesongstarten i skiskyting frå Sjusjøen i dag. Solemdal fekk to strafferundar og kom i mål to minutt og 22 sekund bak italienske Liza Vitozzi som tok sigeren.