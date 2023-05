372 utan straum i Herøy

372 personar er utan straum i Herøy kommune. Ifølge Mørenett er det utfall frå Remøya mot Runde. Årsaka til straumbrotet er ukjent.

På det meste var det over 1100 kundar utan straum, ifølge Vestlandsnytt.

Feilen i straumnettet blei først registrert tidlegare i dag. Mørenett opplyste at dei hadde lokalisert feilen og at det ville ta rundt fire timar å reparere den. Klokka 17.00 melde dei at det viste seg å vere ytterlegare skader på ein forsyningskabel til Remøy/Runde. Litt seinare, klokka 17.50, skal dei ha lokalisert feil nummer to, men opplyser at rettetida kan ta fleire timar.