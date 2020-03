35% av bedriftane fryktar konkurs

Ei undersøking NHO har gjort viser at ein av tre medlemsbedriftane trur det er ein reell fare for at dei går konkurs som følgje av koronaviruset. Det viser ei ny undersøking som 331 bedriftar i Møre og Romsdal har svart på. Samstundes har 6 av 10 i fylket allereide permittert tilsette, mens 82 prosent svarer at det kan bli aktuelt om kort tid. – Talet er alarmerande, nedslåande og fortvilande. No handlar det om eksistensen til svært mange bedriftar, seier regiondirektør i NHO, Espen Remme. Han håpar at den nye kompensasjonsordninga til regjeringa kan hjelpe bedriftar som ikkje klarer mange av pliktane sine.