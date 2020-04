33 ordførarar krev oljegrep

I eit felles opprop åtvarar ordførarar i 33 kommunar om full stans i nye oljeprosjekt, inkludert ordførarane i Aukra, Aure, Kristiansund, Ulstein og Ålesund. Dei krev umiddelbare tiltak frå regjeringa for å sikre arbeidsplassar. – Fleire norske kommunar blir i dag ramma av ei dobbel krise. Dei fleste opplever allereie stor arbeidsløyse, men for kommunar som har eit næringsliv med vesentleg olje- og gassrelatert verksemd, er situasjonen endå meir alvorleg, skriv ordførarane i oppropet. Dei meiner at å forskottere skattefrådrag til selskapa er tiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplassar.