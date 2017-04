30 permitterte tilbake i arbeid

30 av dei permitterte i reiarlaget Olympic i Herøy får tilbake jobben. Olympic-sjef Stig Remøy seier til nettstaden Sysla.no at betre tilgang på kontrakter i heile marknaden er årsak til at dei no kan sette inn att ankerhandteringsfartøyet Olympic Pegasus. Reiarlaget har no seks skip i opplag.