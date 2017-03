30 nye politistillinger til Møre og Romsdal

Saken oppdateres

I dag presenterte Politidirektoratet (POD) det såkalte disponeringsskrivet for norsk politi.

Møre og Romsdal politidistrikt får en kraftig økning i antall politistillinger neste år. Ifølge disponeringsskrivet får politidistriktet 30 nye politistillinger neste år, skriver smp.no.

Retter opp underfinansiering

Det blir 30 flere stillinger i politiet i Møre og Romsdal i 2018. Foto: Frode Berg / NRK

Hovedtrekket i disponeringsskrivet som ble lagt fram torsdag er ifølge Dagbladet at distriktene får mer penger enn før. Et viktig poeng er å rette opp årelang underfinansiering av små politidistriktet.

Humlegård trekker også fram at noen mindre politidistrikter, for eksempel Møre og Romsdal, vil se at de får vesentlig flere politifolk i løpet av året.