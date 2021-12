30 millionar dyrare enn planlagt

Den planlagde gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 65 Vindøla – Røv i Surnadal blir 30 millionar kroner dyrare enn det som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2022–2025. Det kom fram under møtet i fylkesutvalet i går. Kostnadane for prosjektet blir dermed på 85 millionar kroner.

– Dette er veldig frustrerande, og vi blir sett litt sjakk matt, seier Kristin Sørheim frå Senterpartiet.

Bygginga av gang- og sykkelvegen blir likevel gjennomført. Sørheim seier prosjektet har vore prioritert i mange år og forventningane lokalt er store.