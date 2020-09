30 arbeidsplasser til Molde

I dag er det kommunene som fører tilsyn med hvordan private barnehager bruker midler fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Nå oppretter Kunnskapsdepartementet et nasjonalt økonomisk tilsynsorgan som vil ha dette ansvaret. Det skriver rbnett. Tilsynet vil være underlagt Utdanningsdirektoratet, og legges til direktoratets avdeling i Molde. Den nye enheten må bygges opp over noe tid, og Kunnskapsdepartementet anslår at tilsynet på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.