3 av 4 menn stoler på at kvinnene brukar prevensjon

– Menn er dumdristige, seier sexologisk rådgjevar Tore Holte Follestad.

NRK har fått gjort ei undersøking for å kartlegge nordmenns haldingar til prevensjon. Norstat gjorde den for oss. Over 500 personar mellom 18 og 49 svarte.

Undersøkinga viser at 77 prosent av mannfolka i stor eller svært stor grad stoler på sin kvinnelege sexpartnar.