3 år for voldtekt

En 18 år gammel mann fra Nordmøre er i Nordmøre tingrett dømt til 3 års fengsel for voldtekt av ei jente på 14 år i august i fjor. To år av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han må også betale jenta 175.000 kroner i oppreisning.