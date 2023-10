2–1 til AaFK over TIL

Aalesund FK besøkte Tromsø på heimebane for kamp sundag, og får no reise heim att med tre poeng i sekken. Dette trass i at TIL ligg på tredjeplass på tabellen, langt overlegent ålesundslaget.

Markus Karlsbakk og Håkon Hammer putta kvart sitt mål, og tabellbotnlaget AaFK fekk endeleg ein siger – noko dei ikkje har hatt på lenge.