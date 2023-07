29 mister jobben etter bakerikonkurs

26 ansatte, og tre vikarer mister jobben etter at Tor Sevaldsen Bakeri AS er slått konkurs, melder Tidens Krav.

Avisen skriver at beskjeden kom fra Tor Jan Sevaldsen onsdag morgen.

– På allmøtet måtte jeg gi beskjed om at de ansatte ikke skal gå ned i bakeriet for å produsere, men for å pakke sammen. Torsdag er det stengt og ingen skal tilbake på jobb i bakeriet, sier Tor Jan Sevaldsen til avisen.

Avisen skriver at han har holdt på i bakebransjen i 44 år.

– Den timen møtet varte var den tøffeste timen jeg har hatt, utvilsomt. Det har vært opp- og nedturer, men dette var brutalt, sier Sevaldsen.

Tidens Krav informerer om at det er Tor Sevaldsen bakeri AS som er konkurs, ikke butikken på Løkkemyra.

Tor Sevaldsen Bakeri AS har drevet med leveranse til dagligvarebransjen og storhusholdning som hotell, kafe, catering og kantiner.