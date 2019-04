28 har fått oppreisning

Ordninga der tidlegare barnevernsbarn kunne søke om kommunal oppreisning for omsorgssvikt og overgrep, er no avslutta etter to år. Ifølge sluttrapporten søkte totalt 31 personar om oppreisning, av desse 17 menn og 14 kvinner. 28 av søkarane fekk innvilga søknaden.

Ordninga i Møre og Romsdal og elles i landet vart oppretta etter det vart at avdekt klanderverdige forhold ved mange barnevernsinstitusjonar mellom 1940 og 1980. Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.