270 elevar vil demonstrere

Elevane har valt å demonstrere mot innsparing i den vidaregåande skulen i Molde i dag, nettopp for å vere synlege for dei som skal diskutere forslaga i fylkesutvala. Hittil er det 270 elevar som har varsla at dei deltek. – Eg blei sjokka då eg høyrde om kutta, og skjønnar ikkje korleis det er mogleg, seier Eric-Andreas Svebakk, organisatorisk nestleiar i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal.