260 millioner til klimatiltak

Miljødirektoratet vil dele ut nesten 260 millioner kroner til kommuner som vil satse på ulike miljøtiltak. Det er både store og små tiltak som kan få støtte. Anne Melbø, senioringeniør hos Fylkesmannen, sier det for mange kommuner er dyrere på sikt å ikke gjøre nok. – Det er få som tenker på hvor hardt kommunekassa blir rammet på sikt hvis man ikke får stoppet klimaendringene. Vi håper denne støtten vil få i gang flere tiltak. Det kan f.eks. være et lite prosjekt som å redusere matsvinn i en kantine ved et sykehjem, eller et stort prosjekt som vil redusere matsvinn i alle kantinene i kommunen, sier hun.