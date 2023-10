258 millionar i minus på drifta

Ifølge rekneskapen gjekk driftsselskapet Havila Kystruten Operation As med eit driftsunderskot på 258 millionar og hadde eit negativt årsresultat på 578 millionar kroner i 2022. Det er klart etter at rekneskapen for 2022 blei godkjend, skriv Vestlandsnytt. I 2022, som var det siste året før alle fire skipa kom i drift, hadde selskapet samla inntekter på 446 millionar kroner.