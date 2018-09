250 fleire i arbeid

Arbeidsløysa i fylket er no lågast på indre Nordmøre og høgast på søre Sunnmøre, viser tal frå Nav. Utviklinga i fylket er som elles i landet og er også som venta for årstida. Den siste månaden har det blitt nesten 250 færre utan arbeid, og det er no nesten 3 200 arbeidslause.