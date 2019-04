250 000 til Klippfiskakademiet

Fredag kunngjorde fiskeriminister Harald T. Nesvik at Klippfiskakademiet får 250 000 kroner til prosjektet «Fra fjord og jord til bord». Prosjektet skal gi barn og unge smaken på sjømat. – Vi har verdens beste sjømat, men likevel ser vi at barn og unge dropper fisk. Klippfiskakademiet jobber for å snu denne trenden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.