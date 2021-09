25 nye smittetilfelle

Ålesund kommune fekk meldt om 25 nye smittetilfelle tysdag 7. september. Det dreier seg hovudsakleg om kjente smittevegar, men fire av tilfella har ukjend smitteveg.

– Eg er bekymra over at halvparten av dei smitta er tenåringar og for at vi har mange nysmitta i denne aldersgruppa, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg. Han ber no spesielt ungdom å passe på at dei følgjer smittevernreglane.