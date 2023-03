24 tatt i kontroll i Ulstein

Utrykningspolitiet har hatt kontroll i Ulstein kommune. 15 personer fikk fartsbot på fylkesvei 61 Garnesvegen. Høyeste hastighet ble målt til 76km/t. I Sjøgata ble sju personer ilagt gebyr for å ikke ha på belte, og to for ulovlig bruk av mobil. En av førerne ville ikke vedta bot for mobilbruken og blir derfor anmeldt, skriver politiet på Twitter.