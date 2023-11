23.000 kunder var uten strøm

Nettselskapet Linja melder nå at store deler av Søre Sunnmøre er uten strøm. På nettsidene opplyser de at dette gjelder 23.045 kunder. De ber alle om å skru av alle ting som bruker strøm som man kan klare seg uten mens de prøver å gjenopprette strømforsyningen. Like etterpå melder Linja at det klokka 08:48 er 12.709 kunder uten strøm.