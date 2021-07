23 nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fikk i løpet av onsdag melding om 23 nye koronasmittetilfeller. De fleste har relasjon til pågående utbrudd og var i karantene. To smittetilfeller har sammenheng med utbruddet i Ørsta og Volda, to smittetilfeller tilhører utbruddet på den russiske tråleren og et smittetilfelle har så langt ukjent smittevei. 229 personer er nå i karantene. Kommunen opplyser at de følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det skal settes inn målrettede tiltak.