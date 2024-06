23 fekk bot for mobilbruk

Politiet har hatt kontrollar fleire stader i Ålesund onsdag ettermiddag. 23 fekk forenkla førelegg for mobilbruk. Ein bilførar fekk beslaglagt førarkortet fordi vedkomande dermed hadde for mange prikkar. Ein førar fekk gebyr for piggdekk og ein for manglande bilbelte, opplyser politiet.