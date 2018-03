23 bilførere stoppet av UP

Utrykningspolitiet har holdt fartskontroll i en 60-sone på fylkesveg 64 i Malmefjorden i Molde. Fire personer ble stoppet for mobilbruk og 19 personer fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste farten som ble målt var på 77 km/t.