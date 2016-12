23-åring råkjørte på Ørskogfjellet

En 23 år gammel mann fra Nordmøre er dømt til 14-dagers fengsel med to års prøvetid for å ha kjørt i 129 kilometer i timen i 80-sonen på veien over Ørskogfjellet i september. Han må også betale 10.000 kroner i bot og må være uten førerkort i 9 måneder.