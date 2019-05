21 personer ble smittet av viruset

Det er registrert at 21 personer ble smittet av viruset som rammet Vard Langsten i Vestnes i april, skriver Sunnmørsposten. Opp mot 1.800 personer ble vaksinert, etter at det potensielt svært alvorlige pneumokokk-viruset hadde et utbrudd i Tomrefjord i Vestnes. Viruset kan føre til lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Alle som ble smittet skal nå være friske. Jan Fjeldheim, smittevernlege i Vestnes kommune, mener utbruddet trolig er over.