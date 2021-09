21 nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk tysdag 31. august meldt 21 nye smitta med koronavirus. Smittevegen er kjend for 19 av dei. For to personar er smittevegen ukjend og smittesporinga held fram. Dette medfører karantene for elevar ved Spjelkavik VGS og karantene for personar ved SIF/Hessa fotball.