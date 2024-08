ROBEK-lista er oversikta over kommunar som ikkje har orden på økonomien sin. Dei 21 kommunane som er oppførte der har stelt seg slik at dei ikkje får disponere pengane sine fritt. Staten går inn og må godkjenne store investeringar og nye låneopptak.

Det er Nordland som har aller flest kommunar inne på ROBEK-lista med heile sju kommunar. Dersom vi legg til Troms og Finnmark er vi oppe i 13 kommunar. Over halvparten av kommunane på denne statlege svartelista ligg altså i Nord-Noreg.

ROBEK-lista per august 2024 Nordland: Nesna, Meløy, Fauske, Lødingen, Vågan, Andøy og Moskenes Finnmark: Hammerfest, Vadsø, Katokeino og Gamvik Troms: Tjelsund og Kåfjord Trøndelag: Røros og Røyrvik Møre og Romsdal: Hareid Buskerud: Flesberg Østfold: Moss Innlandet: Åsnes Telemark: Kragerø Agder: Vegårshei Vestfold: 0 Rogaland: 0 Vestland: 0 Akershus: 0

– Harde tak

Tidlegare var Møre og Romsdal eit fylke med svært mange kommunar som låg under statleg Robek-kontroll. Etter at Rauma kommune kom seg ut av lista i sommar, er det no berre Hareid igjen.

Ordførar i Rauma, Yvonne Wold (SV), er tydeleg på at det må harde tak til for å kome seg ut av denne lista.

– Vi måtte gjere det same som ein gjer når ein strevar med privatøkonomien. Vi måtte først skaffe oss eit overblikk over situasjonen. Så måtte vi tilpasse drifta til inntektene. Vi måtte ned med utgiftene innan helse og omsorg. I tillegg fekk vi auka skatteinngang og havbruksmiddel, seier Wold.

Rauma kommune blei meld inn på Robeklista i 2021 fordi kommunen ikkje klarte å dekke inn meirforbruket frå 2019 innan fristen på to år. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Brukar mest på helse og oppvekst

Ifølge Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal rapport, er helse og omsorg, og skule og oppvekst de største utgiftspostane på budsjettet til kommunane. Dei tek over 70 % av budsjetta til kommunane.

– Ein del små kommunar er sårbare om dei får ekstra ressurskrevjande brukarar som krev mykje oppfølging innan helse og omsorg.

Fjerna 70 årsverk i helsesektoren

For å få ned utgiftene måtte Rauma kommune redusere i helsesektoren. I løpet av kort tid fjerna kommunen 70 årsverk der.

– Vi såg, akkurat slik Perspektivmeldinga varsla i førre veike, at vi får store utfordringar i åra som kjem. Vi skjønte at vi må ha nok helsehusplassar for å møte framtida.

Wold vedgår at ho blei bekymra da dei måtte gjere så store endringar i organisasjonen. Men endringane gjorde at Rauma gjekk opp frå 374. plass til 20. plass på kommunebarometeret.

– Ein reduksjon på 70 årsverk i helsetenesta er mykje. Men det har vore viktig at administrasjonen, innbyggarane og store delar av dei folkevalde vil det same. Og det har vore viktig at vi har tort å gå for nokre avgjerder.

– Forskjell på å vere blakk og fattig

Hammerfest kommune blei meldt inn i ROBEK i februar i år, og har om lag 4 milliardar i gjeld. For å komme seg ut av lista, skal mellom anna kommunen fjerne 100 årsverk.

Jan Tore Kvalnes Foto: NRK

– Det er ei stor mengde med årsverk, men det er rundt 6 prosent av Hammerfest kommune. Vi er ein stor arbeidsgivar, så prosentvis er det kanskje ikkje det mest dramatiske kuttet, seier varaordførar Jan Tore Kvalnes (Partiet Nord).

– Går det an å sjå positivt på utfordringa som står framfor dykk?

– Det er forskjell på å vere blakk og fattig. Hammerfest er blakk, men ikkje fattige. Vi har stor gjeld, men vi har også store inntektsstraumar som andre kommunar ikkje har.

Fleirtalet i kommunestyre i Hammerfest har mål om utmelding av ROBEK-lista helst i 2025. Foto: Allan Klo / NRK

Råd til andre kommunar

Rauma-ordføraren har følgande fem råd til andre kommunar som vil få orden på økonomien:

Få overblikket og utarbeid felles mål Tør å vere upopulær, men ansvarleg Tilpass utgiftene etter inntektene Bygg opp reservar, altså ein buffer Lag ein regel for framtidige handlingar slik at kommunen toler svingingar i kommuneøkonomien.

– Vi har hatt finansielle handlingsreglar opp igjennom. Men det er noko med at når politikarane ikkje held dei, så blir det sånn som det her, svarer Kvalnes i Hammerfest.

Kan lære

Det kan også kome noko positivt av å vere på lista, meiner Kaarbø.

– Det er aldri noko morosamt for ein kommune å hamne på Robek. Men når dei først er der, så er det nokre av dei som er flinke til å bruke dette som eit høve til å få litt betre styring og kontroll med økonomien, utgifter og korleis dei driftar kommunen.