Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetala i sunnmørskommunen Ålesund er no høge og stigande. Berre frå måndag til onsdag var talet på smitta oppe i 200 personar.

Medan tiltaka som blei sett i verk før jul ser ut til å ha flata ut smittetrenden fleire stadar i landet, har smitten derimot auka i Ålesund, fortel Alexander Wiig, kommuneoverlege og fagsjef ved legevakta i Ålesund.

– Dette er ei fordobling samanlikna med den same perioden førre veke. Vi skil oss frå landsgjennomsnittet med ein kraftig stigande vekst, seier han.

– Avgrens nærkontaktar

Ifølgje Wiig er dei fleste smitta i alderen 20 til 40 år.

– Vi hadde ein kraftig auke i barneskulealder inn mot jula, no er auken størst blant unge vaksne. Det ser vi i samanheng med at ein har sosiale samlingar i jula.

Alexander Wiig, kommuneoverlege og fagsjef ved legevakta i Ålesund. Foto: Synnøve Hole / NRK

Han rår folk til å ha færrast mogleg nærkontaktar og å ikkje ha større samlingar enn nødvendig, sjølv om det no straks er nyttårsfeiring. Kommuneoverlegen håper auken i smittetala kan vere ei påminning til folk om å vere ekstra forsiktig.

– Det er jo tillate å ha inntil ti gjestar, og inntil 20 ein gong i løpet av jula og nyttår, men det betyr ikkje at ein må ha mange gjestar.

Smitta på juleferie

Marius Rogne (23) er ein av dei smitta. Han kom heim til jul for å treffe familien etter lang tid utan dei. Alle åtte har hatt korona i løpet av jula.

– Eg har ikkje sett storesystera mi og familien på tre år, så det var verdt det. Julaftan var i grunn som vanleg, berre med litt meir nysing her og der, ler han.

Han sit i karantene til over nyttår, og seier nyårskvelden blir annleis enn vanleg.

– For meg og familien blir det berre å ta det roleg. Det blir ikkje noko stor feiring, slik vi er vande med. Det er berre å vere heime og sjå på fyrverkeriet, seier han.

Aukande omikron-smitte

Frå teststasjonen og ved smittesporinga blir det rapportert om aukande smitte, også av omikron-varianten, fortel Wiig.

– Kor alvorleg er dette?

– Det er ein auke vi helst skulle ha vore utan. Vi har vore klar over at vi har omikron-viruset i omløp og at det smittar lett, så vi hadde venta ei stigning. Men det er uansett ikkje hyggelege tal, seier Wiig.

Per no er det ti personar som er innlagde med koronasmitte ved sjukehusa i Møre og Romsdal. Det er ein auke på tre frå i går. Trass aukande smitta, har dette så langt ikkje ført til store konsekvensar for helsevesenet, meiner Wiig.

– Så langt er det ingen dramatikk, vi har god kontroll og greier å drifte helsetenestene som vi skal. Men det er veldig viktig at alle er sitt ansvar bevisst og gjer det dei kan for å redusere smittespreiinga.

Kommunen vektlegg difor at det no er ekstra viktig å følgje smittevernreglane, halde seg heime når ein er sjuk, bruke munnbind når ein ikkje kan halde avstand og ha få nærkontaktar.