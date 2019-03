20.000 bøssebærere klare

Mandag 11. mars starter Kreftforeningens årlige bøsseaksjon. Over 20.000 bøssebærere deltar. I år skal det samles inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet. Det gjelder blant annet lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft. Kun to av ti overlever disse kreftformene, opplyser foreningen. Hvert år får nærmere 34.000 nordmenn påvist kreft, ifølge tall fra Kreftforeningen. Det vil si at over 90 personer får en kreftdiagnose hver dag.