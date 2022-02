20 millioner til det nye sykehuset

Selskapet GassROR har utbetalt 20 millioner kroner til nytt felles akuttsjukehus på Hjelset i Molde. Dette er den største enkeltutbetalingen noensinne fra det interkommunale selskapet. Støtten går til medisinsk-teknisk utstyr og klinisk areal. – Gaven bidrar til å styrke tilbudet for pasienter i hele fylket, sier Heidi Nilsen, viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og leder av prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dette er første at tre utbetalinger av fjorårets tilsagn på totalt inntil 70 millioner kroner.