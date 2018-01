20 lokale Dark Room saker

Sidan Operasjon Jupiter starta i desember 2016 har politiet i Møre og Romsdal etterforska 20 lokale overgrepssakar som har skjedd på nettet. Ytterlegare 64 slike overgrepssaker er sendt til andre politidistrikt, viser kriminalstatistikken som blei offentleggjort i ettermiddag. To av sakene er avgjort i retten. Tala for seksuallovbrot har blitt nesten dobla dei siste to åra, og økonomisk kiminalitet har nesten blitt tredobla. Talet på valdssaker har auka medan vinnings- og narkotikalovbrot har gått ned.