20 i karantene etter begravelse

En person som deltok i en begravelse i Kristiansund i forrige uke har testet positivt for covid-19. Kristiansund kommune opplyser at personen bor i en annen kommune og at smittesporting pågår nå. Så langt er 20 personer satt i karantene i Kristiansund. Ingen av nærkontaktene har foreløpig symptomer