20-åring tiltalt for flere lovbrudd

En mann fra Nordmøre er tiltalt for en rekke lovbrudd. Mannen i 20-åra er blant annet tiltalt for bruk og oppbevaring av narkotika. Han skal ifølge tiltalen også ha kjørt bil en rekke ganger uten gyldig førerkort og i påvirket tilstand. Mannen er også tiltalt for innbrudd og for å ha brukt en annen person sitt kort til å bestille varer for flere tusen kroner. Det er også en tiltale som gjelder flere tilfeller av vold mot polititjenestemenn.